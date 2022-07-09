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Сегодня, 06:34

«Филадельфия» забила 7 безответных мячей «Ди Си Юнайтед», повторив рекорд МЛС

Сергей Разин
корреспондент
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«Филадельфия Юнион» в матче регулярного чемпионата МЛС обыграла «Ди Си Юнайтед» со счетом 7:0.

Хет-трик оформил Хулиан Карранса, дубль на счету Алехандро Бедойя и Микаэля Уре. При этом Карранса не реализовал пенальти.

«Филадельфия» повторила рекорд МЛС по разнице мячей в матче. Ранее преимущества в 7 голов команды в МЛС добивались пять раз.

После этого матча «Филадельфия Юнион» с 33 очками лидирует в Восточной конференции, «Ди Си Юнайтед» с 17 очками — на 13-й строчке.

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