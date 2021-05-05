«Филадельфия» вышла в полуфинал Лиги чемпионов КОНКАКАФ

«Филадельфия» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов КОНКАКАФ (Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна) дома сыграла вничью с «Атлантой» со счетом 1:1.

На гол Сантьяго Сосы хозяева ответили точным ударом Кацпера Пшибилко. Общий счет после двух матчей стал 4:1, «Филадельфия» вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с победителем четвертьфинала «Америка» — «Портленд» (первый матч — 1:1).

Действущим победителем Лиги чемпионов КОНКАКАФ является мексиканский «Тигрес».