«Филадельфия» вышла в полуфинал Лиги чемпионов КОНКАКАФ
06:32
«Филадельфия» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов КОНКАКАФ (Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна) дома сыграла вничью с «Атлантой» со счетом 1:1.
На гол Сантьяго Сосы хозяева ответили точным ударом Кацпера Пшибилко. Общий счет после двух матчей стал 4:1, «Филадельфия» вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с победителем четвертьфинала «Америка» — «Портленд» (первый матч — 1:1).
Действущим победителем Лиги чемпионов КОНКАКАФ является мексиканский «Тигрес».
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