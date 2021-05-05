Футбол
Новости Тинькофф РПЛ Лига чемпионов Результаты Евро-2020
Чемпионат мира-2022
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Бразилия
Суперкубок УЕФА
Суперлига
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Кубок Либертадорес
Другие страны
Кубок Африки
Кубок Азии
Женский футбол
ЧМ по футболу 2022
БЕТСИТИ Кубок России
ЧМ по футболу 2026
Товарищеские матчи
ФНЛ
Молодёжная сборная России
ПФЛ
Олимпиада
Сборная России
Лига наций УЕФА
Молодежный Евро-21
Трансферы
Видео
Другие
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

«Филадельфия» вышла в полуфинал Лиги чемпионов КОНКАКАФ

06:32

«Филадельфия» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов КОНКАКАФ (Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна) дома сыграла вничью с «Атлантой» со счетом 1:1.

На гол Сантьяго Сосы хозяева ответили точным ударом Кацпера Пшибилко. Общий счет после двух матчей стал 4:1, «Филадельфия» вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с победителем четвертьфинала «Америка» — «Портленд» (первый матч — 1:1).

Действущим победителем Лиги чемпионов КОНКАКАФ является мексиканский «Тигрес».

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Как выглядела Этери Тутберидзе до того, как стала знаменитой блондинкой. Редкие кадры
Женщины-одиночницы сменят название во имя гендерного равенства. Как ISU хочет поменять правила фигурного катания?
«Оренбург» и «Аланию» не пустят в РПЛ. Лига и ее клубы абсолютно правы
Норвежцы отвечают России омоложением сборной и отцепляют ветеранов. Кто составит компанию Клебо в олимпийской битве против Большунова?

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд