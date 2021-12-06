«Нью-Йорк Сити» обыграл «Филадельфию» и вышел в финал Кубка МЛС

«Нью-Йорк Сити» в полуфинале Кубка МЛС на выезде обыграл «Филадельфию» со счетом 2:1.

В составе гостей отличились Макси Моралес и Талес, защитник «Сити» Александр Кайенс забил в свои ворота.

«Нью-Йорк Сити» стал чемпионом Восточной конференции. В финале Кубка МЛС «Сити» встретится с «Портлендом». Матч пройдет 11 декабря и начнется в 23:00 мск.