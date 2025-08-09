ФИФА: судьям запрещено рекламировать букмекеров, казино, табак и алкоголь

Международная федерация футбола (ФИФА) направила всем входящим в нее ассоциациям циркулярное письмо, напоминающее о запрете на рекламу игорного бизнеса на форме судей, в ВАР-центре и зоне просмотра повторов на мониторе у поля.

ФИФА также напомнила о существовании регламента по организации судейства во входящих в нее ассоциациях: «Мы хотели бы еще раз подчеркнуть важность того, чтобы члены ФИФА уважали и соблюдали принципы, изложенные в регламенте».

В статье 15 этого документа говорится следующее: «Во время матчей, проводимых под юрисдикцией ассоциации-члена, может быть разрешена реклама спонсоров на футболках, которые носят официальные лица матча. Любая реклама табачных изделий, алкогольных напитков, наркотиков (например, марихуаны) или игорных заведений (казино или букмекерских контор) строго запрещена. Также запрещены любые лозунги политического, расистского или религиозного характера».

Этот запрет распространяется и на любые надписи, которые могут появиться на экране телевизора во время просмотра судьей повторов на мониторе, а также на всю другую рекламу, связанную с табачными изделиями, алкоголем, наркотиками и лозунгами политического, расистского или религиозного характера.

ФИФА напомнила, что реклама на форме судей также запрещена, если она создает конфликт интересов с рекламой, которую использует любая из двух команд, участвующих в матче.

Судьям нельзя размещать рекламу на передней части формы. Там могут располагаться только официальные знаки, эмблемы и небольшой логотип производителя. Кроме того, реклама, за исключением логотипа производителя, запрещена на шортах, гетрах и обуви.