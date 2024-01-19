ФИФА разрешила португальцам объявлять решения судей, а не объяснять. Первые тесты — на женщинах

Вслед за мексиканцами к эксперименту, проводимому с одобрения Международной федерации футбола (ФИФА) и Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ), присоединились португальцы. В играх нескольких турниров в этой стране судьи начнут объявлять по стадиону свои решения, принятые после вмешательства ВАР. Их также смогут услышать телезрители. Федерация футбола Португалии сообщила, что впервые это новшество опробуют в ближайших кубковых матчах женских команд.

Эту новость не все восприняли правильно, посчитав, что теперь португальские арбитры станут объяснять, почему приняли тот или иной вердикт. На самом деле это не так. Объяснений не последует. Равно как не будут вживую транслироваться разговоры судей с видеоассистентами.

Все намного проще. При вмешательстве ВАР и последующем просмотре записи эпизода на мониторе у поля судья примет решение, а потом прежде чем применить дисциплинарную санкцию или отменить ее, назначить 11-метровый удар или отменить пенальти он сделает объявление для болельщиков на стадионе и телезрителей. Просто скажет, что игрок под таким-то номером будет удален или что игрок под таким-то номером или такая-то команда будет наказана 11-метровым ударом. Ничего более.

Происходить это будет в двух случаях: когда есть вмешательство ВАР и просмотр на мониторе и когда ВАР принимает фактическое решение, касающееся офсайда или места, где произошел фол (внутри штрафной или за ее пределами).

Есть большие сомнения в практической пользе такого нововведения. Ведь судьи не объясняют главного: почему вмешался ВАР и почему в итоге принят тот или иной вердикт. Но эксперимент продолжится и, видимо, к нему присоединится еще не одна лига. По предварительным данным, всего их будет около двух десятков.

Что касается мексиканцев, то там в середине января вошел в историю матч чемпионата Мексики «Пумас УНАМ» — «Хуарес» (1:0). 31-летний судья Марио Террасас Чавес сделал то же, что его коллеги в некоторых турнирах ФИФА. После вмешательства видеоассистентов и просмотра записи эпизода на мониторе он решил отменить предупреждение игроку хозяев Натану Силве и вместо этого удалить его с показом красной карточки. Но прежде он, отойдя от монитора и остановившись на поле, сделал объявление для болельщиков на стадионе и команд, объявив свое решение: «Красная карточка игроку под номером 6 команды «Пумас УНАМ». И только после этого побежал к футболисту.