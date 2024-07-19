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Париж-2024

Сегодня, 22:10

ФИФА отложила решение об отстранении Израиля по запросу Палестины

Игнат Заздравин
Корреспондент
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ФИФА отложила принятие решения о возможном отстранении сборной Израиля от международных турниров, сообщает ESPN.

Палестинская футбольная ассоциация в мае подала предложение об отстранении Израиля. ФИФА распорядилась провести срочную юридическую оценку, пообещав рассмотреть этот вопрос на внеочередном заседании своего совета в июле. Окончательное решение должны были принять в субботу, 20 июля.

Сообщается, что обе стороны запросили продление сроков рассмотрения дела «для представления своих позиций». В связи с этим сборная Израиля сможет сыграть на Олимпиаде-2024 в Париже.

Футбол
Сборная Израиля по футболу
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