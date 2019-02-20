ФИФА оштрафовала "Порту" на 50 тысяч швейцарских франков

Дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал "Порту" на 50 тысяч швейцарских франков. Как сообщает AP, причиной послужило то, что португальский клуб допустил влияние третьих лиц на трансферы.

В частности, на трансферную политику "Порту" оказывал влияние инвестиционный мальтийский фонд Doyen Sports Investments. В числе его учредителей называются футбольный менеджер Питер Кеньон и один из ведущих агентов Жорже Мендеш. Кроме того, португальский клуб не предоставлял точную информацию для TMS - системы регистрации трансферов, применяемой ФИФА.

"Порту" занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии, имея в активе 54 очка после 22 туров.

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