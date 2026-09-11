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ФИФА оштрафовала экс-президентов федераций Мальдив и Монтсеррата на миллион евро

Алина Савинова

Арбитражная палата Комитета по этике ФИФА вынесла решения в отношении бывших руководителей футбольных федераций Мальдив (FAM) и Монтсеррата (MFA), сообщается на сайте организации.

Оба экс-президента — Бассам Адил Джалил (FAM) и Винсент Кассель (MFA) — оштрафованы на один миллион швейцарских франков (около 1,05 миллиона евро) каждый и пожизненно лишены права участвовать в любой деятельности, связанной с футболом.

Джалил признан виновным в нецелевом использовании средств программы помощи ФИФА в связи с COVID-19 в личных целях. Экс-директор FAM по финансам и административным вопросам Мохамед Агиль отстранен на 10 лет и оштрафован на 100 тысяч швейцарских франков.

Кассель обвиняется в злоупотреблении служебным положением, систематическом конфликте интересов, нецелевом использовании средств ФИФА и MFA, а также в поведении, затрагивающем физическую и психическую неприкосновенность сотрудников организации. Бывший генеральный секретарь MFA Тандика Хьюз получила 15-летний запрет на футбольную деятельность и штраф в 150 тысяч швейцарских франков.

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Футбол
ФИФА
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