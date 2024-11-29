ФИФА объявила номинантов на премию Пушкаша за самый красивый гол

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала список претендентов на премию имени Ференца Пушкаша в 2024 году. Награда вручается с 2009 года автору лучшего гола.

В число номинантов вошли голы, которые забили Хассан аль-Хаидос (Катар — Китай, 21 января), Терри Антонис («Мельбурн Сити» — «Вестерн Сидней Уондерерс», 12 марта), Яссин Бензиа (Алжир — ЮАР, 26 марта), Вальтер Боу («Ланус» — «Тигре», 4 августа), Майко Чиринос (Коста-Рика — Гондурас, 23 марта), Федерико Димарко («Интер» — «Фрозиноне», 12 ноября), Алехандро Гарначо («Эвертон» — «Манчестер Юнайтед», 26 ноября), Мохаммед Кудус («Вест Хэм» — «Фрайбург», 14 марта), Денис Омеди (КСК — «Китара», 6 августа), Пол Онуачу («Трабзонспор» — «Коньяспор», 10 ноября), Джейден Филоджин («Ротерхэм» — «Халл Сити», 13 февраля).

Фото X (Twitter)

Видео голов можно посмотреть на YouTube-канале ФИФА.

Каждую зиму ФИФА раздает индивидуальные призы, которые вручаются на церемонии награждения The Best. В голосовании традиционно принимают участие по три представителя от каждой страны — члена ФИФА: капитаны национальных сборных, их главные тренеры, а также журналисты.

Кроме того, на официальном сайте ФИФА стартовало голосование среди болельщиков, результаты которого будут учитываться при подведении итогов.