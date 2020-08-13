Фертонген присоединится к «Бенфике»

Экс-защитник «Тоттенхэма» Ян Фертонген перейдет в «Бенфику», сообщает Sky Sports.

По информации источника, 33-летний бельгиец пройдет медосмотр для португальского клуба в четверг, а в пятницу уже будет официально представлен как игрок лиссабонской команды.

С 2012 по 2020 год Фертонген выступал за «Тоттенхэм», этим летом футболист покинул лондонскую команду на правах свободного агента. В сезоне-2019/20 бельгиец провел за «шпор» 30 матчей, на его счету 2 гола и 1 результативная передача.