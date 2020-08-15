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Фертонген подписал контракт с «Бенфикой»

13:30
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«Бенфика» объявила о подписании контракта с защитником Яном Фертонгеном.

В заявлении клуба сообщается, что 33-летний бельгиец заключил соглашение с португальской командой до конца июня 2023 года.

С 2012 по 2020 год Фертонген выступал за «Тоттенхэм», этим летом футболист покинул лондонскую команду на правах свободного агента. В сезоне-2019/20 бельгиец провел за «шпор» 30 матчей, на его счету 2 гола и 1 результативная передача.

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