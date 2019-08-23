Фернандо Торрес проиграл 1:6 в последнем официальном матче в карьере

«Виссел Кобе» разгромил «Саган Тосу» в матче 24-го тура чемпионата Японии — 6:1. Игра стала последней официальной для нападающего «Сагана» Фернандо Торреса. 35-летний чемпион мира и Европы ранее объявил о завершении карьреры после игры.

В составе «Виссел Кобе» на поле появились бывшие партнеры Торреса по сборной Испании Андрес Иньеста и Давид Вилья. Первый отличился с пенальти.

Фернандо Торрес ранее защищал цвета «Атлетико», «Ливерпуля», «Челси» и «Милана». С мадридцами он выиграл Лигу Европы в 2018 году, а с «Челси» стал победителем Кубка Англии, Лиги чемпионов и также Лиги Европы. В составе сборной Испании Торес выиграл Евро-2008 и 2012, а также ЧМ-2010.