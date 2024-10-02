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Сегодня, 08:04

Фернандо Гаго может возглавить «Бока Хуниорс»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Гвадалахары» Фернандо Гаго может возглавить «Бока Хуниорс», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, назначение 38-летнего аргентинца ожидается в ближайшее время.

Гаго завершил игровую карьеру в 2020 году. За свою карьеру полузащитник выступал за «Бока Хуниорс», «Валенсию», «Реал» и «Рому».

В качестве тренера Гаго возглавлял аргентинские «Альдосиви» и «Расинг» из Авельянеды. С января 2024 года Гаго работает главным тренером «Гвадалахары».

Фернандо Гаго
ФК Бока Хуниорс
ФК Гвадалахара
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