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Сегодня, 21:03

«Ференцварош» завершил первый сбор в Австрии

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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«Ференцварош» завершил свой первый сбор в Австрии. Завтра, 13 июня, команда Станислава Черчесова возвращается в Будапешт.

После двух-трех дней отдыха действующий чемпион и обладатель Кубка Венгрии возобновит работу в своем тренировочном центре, а 20 июня отправится на второй австрийский сбор, который продлится до 29-го.

Перед отъездом клуб провел контрольный матч против македонский «Шкендии». Игра завершилась со счетом 1:1. Гол на счету голландского новичка Кнутсена, поразившего ворота соперников ударом головой.

Станислав Черчесов. Российский тренер «Ференцвароша» Черчесов: «Вся работа нацелена на старт в Лиге чемпионов»

Станислав Черчесов
ФК Ференцварош
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