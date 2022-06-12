«Ференцварош» завершил первый сбор в Австрии

«Ференцварош» завершил свой первый сбор в Австрии. Завтра, 13 июня, команда Станислава Черчесова возвращается в Будапешт.

После двух-трех дней отдыха действующий чемпион и обладатель Кубка Венгрии возобновит работу в своем тренировочном центре, а 20 июня отправится на второй австрийский сбор, который продлится до 29-го.

Перед отъездом клуб провел контрольный матч против македонский «Шкендии». Игра завершилась со счетом 1:1. Гол на счету голландского новичка Кнутсена, поразившего ворота соперников ударом головой.