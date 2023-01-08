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Сегодня, 15:45

«Ференцварош» проведет товарищеский матч с участником Лиги чемпионов

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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В воскресенье, 8 января, «Ференцварош» начал сбор в испанском Аликанте. Венгерский клуб возглавляет российский главный тренер Станислав Черчесов.

На Пиренеях венгры проведут три контрольных матча: 11, 15 и 16 января. Первым соперником участника плей-офф Лиги Европы станет немецкий «Аугсбург», вторым — один из польских клубов. А на следующий день «Фради» встретятся с участником ЛЧ-2022/23, лидером чешского первенства «Викторией» из Пльзени.

Станислав Черчесов
Футбол
ФК Аугсбург
ФК Ференцварош
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