«Ференцварош» проведет товарищеский матч с участником Лиги чемпионов

В воскресенье, 8 января, «Ференцварош» начал сбор в испанском Аликанте. Венгерский клуб возглавляет российский главный тренер Станислав Черчесов.

На Пиренеях венгры проведут три контрольных матча: 11, 15 и 16 января. Первым соперником участника плей-офф Лиги Европы станет немецкий «Аугсбург», вторым — один из польских клубов. А на следующий день «Фради» встретятся с участником ЛЧ-2022/23, лидером чешского первенства «Викторией» из Пльзени.