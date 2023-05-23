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Сегодня, 18:20

«Ференцварош» может приобрести полузащитника сборной Израиля Абу-Фани

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«Ференцварош» Станислава Черчесова подтвердил интерес к полузащитнику сборной Израиля и «Маккаби» (Хайфа) Мохаммаду Абу-Фани.

Чемпион Венгрии начнет переговоры с «Маккаби» по трансферу 25-летнего футболиста. Стоимость Абу-Фани, чей контракт рассчитан до лета 2026 года, может составить до 2 миллионов евро, однако ожидается, что хайфский клуб не будет препятствовать переходу и за меньшую сумму — около 1,5 миллиона.

По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 1,2 миллиона.

В текущем сезоне Абу-Фани провел 48 матчей во всех турнирах и забил 7 голов.

Эли Швидлер

ФК Маккаби (Хайфа)
ФК Ференцварош
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