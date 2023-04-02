«Ференцварош» сыграл вничью с «МОЛ Фехервар» и прервал серию из четырех поражений подряд

«Ференцварош» сыграл вничью с «МОЛ Фехервар» на своем поле в матче 25-го тура чемпионата Венгрии — 2:2.

У хозяев отличился дублем Кристиан Листеш, у гостей забили Стопира и Евгений Макаренко.

«Ференцварош» прервал свою серию из четырех поражений подряд во всех турнирах: до этого клуб дважды проиграл в чемпионате Венгрии и дважды — в Лиге Европы.

Команда Станислава Черчесова лидирует в турнирной таблице венгерского чемпионата с 51 очком, «МОЛ Фехервар» идет на десятой строчке с 28 очками.