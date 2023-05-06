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Сегодня, 22:38

«Ференцварош» в статусе чемпиона разгромил «Кишварду»

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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«Ференцварош» — «Кишварда».
Фото ФК «Ференцварош»

«Ференцварош» на своем поле разгромил «Кишварду» в матче 30-го тура чемпионата Венгрии — 3:0. Дубль оформил Лоран Пашка, еще один гол забил Сами Ммаэ.

Команда Станислава Черчесова стала чемпионом 5 мая после поражения главного преследователя «Кечкемета» от «Гонведа». У «Ференцвароша» теперь 63 очка. «Кишварда» — седьмая (37 очков).

Для 59-летнего российского тренера это второй чемпионский титул в Венгрии. Для «Ференцвароша» это пятый трофей подряд и 34-й в истории.

Венгрия: Высшая лига. 30-й тур
06 мая, 20:45. Groupama Arena (Будапешт)
Ференцварош
3:0
Варда

Станислав Черчесов
ФК Ференцварош
5
1
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