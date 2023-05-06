«Ференцварош» в статусе чемпиона разгромил «Кишварду»

«Ференцварош» на своем поле разгромил «Кишварду» в матче 30-го тура чемпионата Венгрии — 3:0. Дубль оформил Лоран Пашка, еще один гол забил Сами Ммаэ.

Команда Станислава Черчесова стала чемпионом 5 мая после поражения главного преследователя «Кечкемета» от «Гонведа». У «Ференцвароша» теперь 63 очка. «Кишварда» — седьмая (37 очков).

Для 59-летнего российского тренера это второй чемпионский титул в Венгрии. Для «Ференцвароша» это пятый трофей подряд и 34-й в истории.