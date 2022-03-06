Футбол
Другие
Зарубежные чемпионаты и кубки
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Турниры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 21:39

«Ференцварош» Черчесова обыграл основного конкурента в чемпионате Венгрии

Иван Шитик
Корреспондент
«Ференцварош» закрепился на первом месте в чемпионате Венгрии.
Фото ФК «Ференцварош».

«Ференцварош», который тренер бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, обыграл команду «Кишварда» в матче 23-го тура чемпионата Венгрии. «Ференцварош» одержал победу со счетом 2:1.

«Кишварда» — один из основных конкурентов «Ференцвароша» в борьбе за чемпионство. После этой победы команда Черчесова оторвалась от соперника на 5 очков.

У «Ференцвароша» стало 46 очков, у «Кишварады» и «Академии Пушкаша» — по 41 очку.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 0
Спартак 2
Матч завершен

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 4
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
Станислав Черчесов
ФК Ференцварош
2
5
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«С паралимпийцами поступили по-свински. Это отвратительно». О чем говорят лыжники - чемпионы Пекина
Победа «плохиша» Ковингтона, радость Хабиба за брата и обидное поражение Уланбекова: итоги UFC 272, где все еще можно встретить россиян
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гол Чалова принес «Базелю» победу над «Лугано»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости