«Ференцварош» Черчесова обыграл основного конкурента в чемпионате Венгрии

«Ференцварош», который тренер бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, обыграл команду «Кишварда» в матче 23-го тура чемпионата Венгрии. «Ференцварош» одержал победу со счетом 2:1.

«Кишварда» — один из основных конкурентов «Ференцвароша» в борьбе за чемпионство. После этой победы команда Черчесова оторвалась от соперника на 5 очков.

У «Ференцвароша» стало 46 очков, у «Кишварады» и «Академии Пушкаша» — по 41 очку.