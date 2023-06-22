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Сегодня, 14:18

«Ференцварош» Черчесова завершил первый летний сбор победой

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Тренер Станислав Черчесов.
Станислав Черчесов.
Фото ФК «Ференцварош»

В четверг, 22 июня, «Ференцварош», который возглавляет российский главный тренер Станислав Черчесов, завершил свой первый предсезонный сбор.

В среду «Фради» победили в контрольном матче обладателя Кубка Румынии «Шипши» (1:0), автором единственного гола стал 32-летний аргентинец Карлос Ауски, который этим летом, скорее всего, покинет клуб из Будапешта.

На втором же сборе в Австрии (с 26 июня по 4 июля), у команды Черчесова запланированы три спарринга: с «Карабахом» (27 июня), «Зальцбургом» (30 июня) и еще одним представителем румынского высшего дивизиона «Ботошани» (3 июля).

Напомним, что 11 и 18 июля «Ференцварош» встретится в первом раунде отборочного турнира Лиги чемпионов с «Клаксвиком» с Фарерских островов. Если венгры пройдет дальше, то следующим соперником станет победитель пары «Хеккен» (Швеция) — «Нью-Сейнтс» (Уэльс).

Станислав Черчесов
Футбол
ФК Ференцварош
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