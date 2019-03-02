"Фенербахче" вырвал победу у "Ризеспора", Нойштедтер снова остался в запасе

"Фенербахче" выиграл у "Ризеспора" в матче 24-го тура чемпионата Турции - 3:2. Защитник сборной России Роман Нойштедтер остался в запасе в четвертой игре стамбульцев подряд, а в матче с "Зенитом" (1:0) вышел на поле только в добавленное время.

90 минут за "Фенербахче" отыграли экс-защитник "Зенита" Мартин Шкртел, также в стартовом составе появился бывший капитан "Динамо" Матье Вальбуэна.

В другой встрече "Бурсаспор" одолел "Сивасспор". В составе проигравшей команды отличился бывший хавбек "Локомотива" Дельвин Ндинга.

Еще в одной игре "Кайсериспор" сыграл вничью с "Бешикташем". "Орлы" ушли от поражения на 90-й минуте благодаря голу бывшего игрока армейцев Джанеру Эркину.

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24-й тур

"Бурсаспор" - "Сивасспор" - 3:2 (1:1)

Голы: Килинч, 6 (0:1). Шеху, 19 (1:1). Севе, 62 (2:1). Ндинга, 89 (2:2). Кара, 90+5 (3:2).

Незабитый пенальти: Сахо (Б), 59.

"Кайсериспор" - "Бешикташ" - 2:2 (0:1)

Голы: Хатчинсон, 37 (0:1). Кравец, 57 (1:1). Туруч, 62 (2:1). Эркин, 90 (2:2).

"Фенербахче" - "Ризеспор" - 3:2 (2:1)

Голы: Калдырым, 4 - в свои ворота (0:1). Азиз, 22 (1:1). Сольдадо, 40 (2:1). Мельняк, 55 (2:2). Мозес, 84 - с пенальти (3:2).