"Фенербахче" вырвал победу у "Ризеспора", Нойштедтер снова остался в запасе

"Фенербахче" выиграл у "Ризеспора" в матче 24-го тура чемпионата Турции - 3:2. Защитник сборной России Роман Нойштедтер остался в запасе в четвертой игре стамбульцев подряд, а в матче с "Зенитом" (1:0) вышел на поле только в добавленное время.
90 минут за "Фенербахче" отыграли экс-защитник "Зенита" Мартин Шкртел, также в стартовом составе появился бывший капитан "Динамо" Матье Вальбуэна.
В другой встрече "Бурсаспор" одолел "Сивасспор". В составе проигравшей команды отличился бывший хавбек "Локомотива" Дельвин Ндинга.
Еще в одной игре "Кайсериспор" сыграл вничью с "Бешикташем". "Орлы" ушли от поражения на 90-й минуте благодаря голу бывшего игрока армейцев Джанеру Эркину.
Чемпионат Турции
Суперлига
24-й тур
"Бурсаспор" - "Сивасспор" - 3:2 (1:1)
Голы: Килинч, 6 (0:1). Шеху, 19 (1:1). Севе, 62 (2:1). Ндинга, 89 (2:2). Кара, 90+5 (3:2).
Незабитый пенальти: Сахо (Б), 59.
"Кайсериспор" - "Бешикташ" - 2:2 (0:1)
Голы: Хатчинсон, 37 (0:1). Кравец, 57 (1:1). Туруч, 62 (2:1). Эркин, 90 (2:2).
"Фенербахче" - "Ризеспор" - 3:2 (2:1)
Голы: Калдырым, 4 - в свои ворота (0:1). Азиз, 22 (1:1). Сольдадо, 40 (2:1). Мельняк, 55 (2:2). Мозес, 84 - с пенальти (3:2).
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/turkey/super/2018-2019/