"Фенербахче" с Нойштедтером вылетел из Кубка Турции, проиграв клубу второго дивизиона

"Фенербахче" проиграл "Умраниеспору" в ответном матче 1/8 финала Кубка Турции - 0:1. Первая игра также завершилась поражением стамбульцев с таким же счетом. "Умраниеспор" представляет первую лигу (второй по силе дивизион Турции).

В составе "Фенербахче" 90 минут отыграл защитник сборной России Роман Нойштедтер. В центре обороны в паре с ним вышел экс-игрок "Зенита" Мартин Шкртел, который был удален с поля на 67-й минуте. Полный поединок отыграл также бывший капитан московского "Динамо" Матье Вальбуэна.

"Фенербахче" в чемпионате Турции не может выиграть уже 10 игр подряд и занимает 15-е место, опережая зону вылета только по дополнительным показателям.

Кубок Турции

1/8 финала

Ответный матч

"Фенербахче" - "Умраниеспор" - 0:1 (0:0)

Гол: Леандринью, 89.

Удаление: Шкртел (Ф), 67.

Первый матч - 0:1