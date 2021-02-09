«Фенербахче» с Езилом вылетел из Кубка Турции, проиграв «Истанбулу»

«Истанбул» стал первым полуфиналистом Кубка Турции-2020/21. В игре 1/4 финала чемпион Турции одолел «Фенербахче» со счетом 2:1. Победный мяч «Истанбул» провел в дополнительное время. «Фенербахче» с начала второго тайма играл в меньшинстве. В его составе на поле появились, в частности, экс-игрок ЦСКА Джанер Эркин и чемпион мира-2014 немец Месут Езил.

За «Истанбул» 90 минут провел бывший защитник «Москвы», «Динамо», «Крыльев Советов» и «Анжи» Александр Епуряну, а на 74-й минуте появился экс-хавбек «Зенита» Жулиану.

В полуфинале «Истанбул» встретится с победителем матча «Коньяспор» — «Бешикташ», который состоится 11 февраля.

Кубок Турции

1/4 финала

«Фенербахче» — «Истанбул» — 1:2 д.в. (0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Фернандес, 42 (0:1). Э. Валенсия, 72 (1:1). Гульбрандсен, 96 (1:2).

Удаление: Лемос (Ф), 45.