«Фенербахче» провел презентацию Езила
19:15
«Фенербахче» объявил о подписании контракта с полузащитником Месутом Езилом.
32-летний немец подписал соглашение сроком на 3,5 года, сообщается на официальном сайте турецкого клуба. Футболист будет выступать под номером «67».
?? ??#FenerSignMesut pic.twitter.com/hiQ0XLZnGw— Fenerbah?e SK (@Fenerbahce) January 27, 2021
В январе 2021 года Езил расторг контракт с «Арсеналом». В сезоне-2020/21 футболист не провел ни одного матча за «канониров» и был выведен из заявки команды.
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