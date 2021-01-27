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«Фенербахче» провел презентацию Езила

19:15
Месут Езил. Фото «Фенербахче»
Месут Езил. Фото «Фенербахче»
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«Фенербахче» объявил о подписании контракта с полузащитником Месутом Езилом.

32-летний немец подписал соглашение сроком на 3,5 года, сообщается на официальном сайте турецкого клуба. Футболист будет выступать под номером «67».

В январе 2021 года Езил расторг контракт с «Арсеналом». В сезоне-2020/21 футболист не провел ни одного матча за «канониров» и был выведен из заявки команды.

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