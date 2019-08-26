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«Фенербахче» предложил контракт Бен Арфа

13:18
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Нападающий Атем Бен Арфа может продолжить карьеру в «Фенербахче». Турецкий клуб предложил контракт 32-летнему французу, который находится в статусе свободного агента, сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Фенербахче» хочет заключить соглашение до 2022 года. Клуб готов платить нападающему 2,5 миллиона евро за сезон.

В прошлом сезоне Бен Арфа выступал за «Ренн» и в 41 матче во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 6 голевых передач.

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