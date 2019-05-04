"Фенербахче" обыграл "Касымпашу" в матче 31-го тура чемпионата Турции. Победный мяч провел бывший капитан московского "Динамо" Матье Вальбуэна. В обороне стамбульцев 90 минут отыграл защитник сборной России Роман Нойштедтер. Для него это была первая игра с 12 февраля и первый выход в основе с 8 февраля. Игрок не был травмирован и оставался в запасе по решению тренера.

"Фенербахче" поднялся на 12-е место в таблице чемпионеата, на 7 очков оторвавшись от зоны вылета.

В другой встрече игрового дня "Анкарагюджю" и "Ризеспор" сыграли вничью - 2:2. В составе столичного клуба на замену на 75-й минуте вышел российский форвард Заур Садаев.

Чемпионат Турции

Суперлига

31-й тур

"Касымпаша" - "Фенербахче" - 1:3 (1:1)

Голы: Текин, 13 - в свои ворота (1:0). Элмас, 20 (1:1). Вальбуэна, 72 (1:2). Сольдадо, 74 (1:3).

"Эрзурум" - "Бурсаспор" - 2:0 (0:0)

Голы: Эдуок, 76 (1:0). Арслан, 84 (2:0).

"Анкарагюджю" - "Ризеспор" - 2:2 (0:1)

Голы: Мельняк, 26 (0:1). Парлак, 59 (1:1). Паздан, 85 (2:1). Мурики, 90+1 (2:2).