«Фенербахче» одержал победу в матче с «Кайсериспором»
21:23
«Фенербахче» победил «Кайсериспор» (3:0) в матче 21-го тура чемпионата Турции.
В составе победителей отличились Маме Тиам, Мбвана Саматта и Паписс Сиссе. Новичок команды Месут Езил не принимал участия в матче.
«Фенер» набрал 42 очка и занимает второе место. У лидирующего «Галатасарая» на два очка больше.
Чемпионат Турции. Суперлига
21-й тур
«Фенербахче» — «Кайсериспор» — 3:0 (1:0)
Голы: Тиам, 20, Саматта, 51, Сиссе, 86
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