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«Фенербахче» одержал победу в матче с «Кайсериспором»

21:23
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«Фенербахче» победил «Кайсериспор» (3:0) в матче 21-го тура чемпионата Турции.

В составе победителей отличились Маме Тиам, Мбвана Саматта и Паписс Сиссе. Новичок команды Месут Езил не принимал участия в матче.

«Фенер» набрал 42 очка и занимает второе место. У лидирующего «Галатасарая» на два очка больше.

Чемпионат Турции. Суперлига

21-й тур

«Фенербахче» — «Кайсериспор» — 3:0 (1:0)

Голы: Тиам, 20, Саматта, 51, Сиссе, 86

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