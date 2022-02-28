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Сегодня, 17:44

«Фенербахче» хочет пригласить Бьелсу на пост главного тренера

Иван Шитик
Корреспондент

«Фенербахче» хочет пригласить Марсело Бьелсу на пост главного тренера. Клуб пока не делал предложения аргентинскому специалисту, сообщает Hurriyet.

27 февраля Бьелса покинул пост главного тренера «Лидса». Причиной отставки 66-летнего специалиста стали неудовлетворительные результаты в нынешнем сезоне АПЛ.

«Лидс» проиграл последние четыре матча чемпионата Англии с общим счетом 2:17 и пропустил больше всех мячей в нынешнем сезоне (60).

Бьелса возглавил «Лидс» в июне 2018 года, под его руководством команда вернулась в премьер-лигу по итогам сезона-2019/20, впервые после 16-летнего перерыва.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Марсело Бьелса
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