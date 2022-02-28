«Фенербахче» хочет пригласить Бьелсу на пост главного тренера

«Фенербахче» хочет пригласить Марсело Бьелсу на пост главного тренера. Клуб пока не делал предложения аргентинскому специалисту, сообщает Hurriyet.

27 февраля Бьелса покинул пост главного тренера «Лидса». Причиной отставки 66-летнего специалиста стали неудовлетворительные результаты в нынешнем сезоне АПЛ.

«Лидс» проиграл последние четыре матча чемпионата Англии с общим счетом 2:17 и пропустил больше всех мячей в нынешнем сезоне (60).

Бьелса возглавил «Лидс» в июне 2018 года, под его руководством команда вернулась в премьер-лигу по итогам сезона-2019/20, впервые после 16-летнего перерыва.