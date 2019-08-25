«Фенербахче» готов подписать Рами

Защитник Адиль Рами близок к переходу в «Фенербахче». Турецкий клуб готов предложить контракт 33-летнему французу, сообщает официальный Twitter «Фенербахче».

В ближайшее время Рами прибудет в Турцию для прохождения медосмотра и проведения переговоров об условиях контракта.

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Kamuoyunun bilgisine sunar?z.



Fenerbah?e Spor Kul?b? pic.twitter.com/2SmOdV4dtx — Fenerbah?e SK (@Fenerbahce) August 25, 2019

Последней командой чемпиона мира-2018 был «Марсель». Однако этим летом клуб расторг контракт с футболистом. Причина — в нарушении контрактных обязательств. В конце прошлого сезона вместо тренировки он отправился на съемки телепередачи «Форт Боярд», сославшись на семейные обстоятельства.

В минувшем сезоне Рами принял участие в 17 матчах, в которых забил гол и сделал результативную передачу.