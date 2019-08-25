«Фенербахче» готов подписать Рами
Защитник Адиль Рами близок к переходу в «Фенербахче». Турецкий клуб готов предложить контракт 33-летнему французу, сообщает официальный Twitter «Фенербахче».
В ближайшее время Рами прибудет в Турцию для прохождения медосмотра и проведения переговоров об условиях контракта.
Frans?z savunma oyuncusu Adil Rami bug?n kul?b?m?zle g?r??melere ba?lamak ?zere T?rkiye'ye gelecektir.— Fenerbah?e SK (@Fenerbahce) August 25, 2019
Yar?n yap?lacak sa?l?k kontrollerinin ard?ndan futbolcu ile transfer g?r??melerine ba?lanacakt?r.
Kamuoyunun bilgisine sunar?z.
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Последней командой чемпиона мира-2018 был «Марсель». Однако этим летом клуб расторг контракт с футболистом. Причина — в нарушении контрактных обязательств. В конце прошлого сезона вместо тренировки он отправился на съемки телепередачи «Форт Боярд», сославшись на семейные обстоятельства.
В минувшем сезоне Рами принял участие в 17 матчах, в которых забил гол и сделал результативную передачу.