«Фенербахче» обыграл «Гиресунспор», Сулейманов вышел на замену во втором тайме
22:57
«Фенербахче» победил «Гиресунспор» (2:1) в матче шестого тура чемпионата Турции.
В составе победителей отличились Ферди Кадиоглу и Месут Езил. У гостей забил Сулейма Дукара, а Ибраима Бальде не реализовал пенальти. Российский полузащитник «Гиресунспора» Магомед-Шапи Сулейманов вышел на замену на 56-й минуте.
«Фенербахче» набрал 13 очков и занимает четвертое место. У «Гиресунспора» одно очко и 19-я позиция.
Чемпионат Турции. Суперлига
6-й тур
«Фенербахче» — «Гиресунспор» — 2:1 (1:0)
Голы: Кадиоглу 2, Езил, 64 — Дукара, 85
Нереализованный пенальти: Бальде («Гиресунспор», 40)
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