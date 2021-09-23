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«Фенербахче» обыграл «Гиресунспор», Сулейманов вышел на замену во втором тайме

22:57
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«Фенербахче» победил «Гиресунспор» (2:1) в матче шестого тура чемпионата Турции.

В составе победителей отличились Ферди Кадиоглу и Месут Езил. У гостей забил Сулейма Дукара, а Ибраима Бальде не реализовал пенальти. Российский полузащитник «Гиресунспора» Магомед-Шапи Сулейманов вышел на замену на 56-й минуте.

«Фенербахче» набрал 13 очков и занимает четвертое место. У «Гиресунспора» одно очко и 19-я позиция.

Чемпионат Турции. Суперлига

6-й тур

«Фенербахче» — «Гиресунспор» — 2:1 (1:0)

Голы: Кадиоглу 2, Езил, 64 — Дукара, 85

Нереализованный пенальти: Бальде («Гиресунспор», 40)

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Евгений Петров все материалы автора

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