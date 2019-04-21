"Фенербахче" без Нойштедтера проиграл "Аланьяспору", "Истанбул" без Кудряшова потерял очки с "Ризеспором"

"Фенербахче" уступил "Аланьяспору" в матче 29-го тура чемпионата Турции - 0:1. В составе стамбульцев 90 минут отыграли экс-капитан московского "Динамо" Матье Вальбуэна и бывший защитник "Зенита" Мартин Шкртел. Российский защитник Роман Нойштедтер остался на скамейке запасных и не появлялся на поле в чемпионате с 8 февраля.

После 29 туров "Фенербахче" занимает 14-е место в таблице суперлиги, в 5 очках от зоны вылета.

В другой встрече "Истанбул" сыграл вничью с "Ризеспором". Защитник сборной России Федор Кудряшов остался в запасе стамбульцев, как и экс-игрок "Спартака" Сердар Таски. Основной защитник команды, бывший футболист "Москвы", "Динамо", "Крыльев Советов" и "Анжи" Александр Епуряну пропускал игру из-за травмы.

"Истанбул" продолжает лидировать в таблице, но за пять туров до конца сезона действующий чемпион страны "Галатасарай" сократил отставание до трех очков.

Еще в одной игре "Анкарагюджю" и "Коньяспор" обошлись без голов. Российский форвард столичной команды Заур Садаев остался в запасе.

Чемпионат Турции

Суперлига

29-й тур

"Аланьяспор" - "Фенербахче" - 1:0 (0:0)

Гол: Караса, 57.

"Истанбул" - "Ризеспор" - 1:1 (0:0)

Голы: Мурики, 62 (0:1). Вишча, 90+5 - с пенальти (1:1).

"Анкарагюджю" - "Коньяспор" - 0:0