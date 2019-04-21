"Фенербахче" без Нойштедтера проиграл "Аланьяспору", "Истанбул" без Кудряшова потерял очки с "Ризеспором"

"Фенербахче" уступил "Аланьяспору" в матче 29-го тура чемпионата Турции - 0:1. В составе стамбульцев 90 минут отыграли экс-капитан московского "Динамо" Матье Вальбуэна и бывший защитник "Зенита" Мартин Шкртел. Российский защитник Роман Нойштедтер остался на скамейке запасных и не появлялся на поле в чемпионате с 8 февраля.
После 29 туров "Фенербахче" занимает 14-е место в таблице суперлиги, в 5 очках от зоны вылета.
В другой встрече "Истанбул" сыграл вничью с "Ризеспором". Защитник сборной России Федор Кудряшов остался в запасе стамбульцев, как и экс-игрок "Спартака" Сердар Таски. Основной защитник команды, бывший футболист "Москвы", "Динамо", "Крыльев Советов" и "Анжи" Александр Епуряну пропускал игру из-за травмы.
"Истанбул" продолжает лидировать в таблице, но за пять туров до конца сезона действующий чемпион страны "Галатасарай" сократил отставание до трех очков.
Еще в одной игре "Анкарагюджю" и "Коньяспор" обошлись без голов. Российский форвард столичной команды Заур Садаев остался в запасе.
Чемпионат Турции
Суперлига
29-й тур
"Аланьяспор" - "Фенербахче" - 1:0 (0:0)
Гол: Караса, 57.
"Истанбул" - "Ризеспор" - 1:1 (0:0)
Голы: Мурики, 62 (0:1). Вишча, 90+5 - с пенальти (1:1).
"Анкарагюджю" - "Коньяспор" - 0:0
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/turkey/super/2018-2019/
- Крылья Советов См
- Анжи
- Александр Епуряну
- Заур Садаев
- Федор Кудряшов
- Зенит Санкт-Петербург
- Сборная России (футбол)
- Спартак (футбол)
- Фенербахче (Футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Мартин Шкртел
- Матье Вальбуэна
- Москва
- Галатасарай (Футбол)
- Коньяспор
- Роман Нойштедтер
- Сердар Таски
- Аланьяспор
- Истанбул Башакшехир