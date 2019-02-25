"Фенербахче" без Нойштедтера отыгрался с 0:3 в дерби с "Бешикташем"

"Фенербахче" сыграл вничью с "Бешикташем" в матче 23-го тура чемпионата Турции - 3:3. После первого тайма "орлы" вели со счетом 3:0. В перерыве в составе "Фенера" появились Андре Айю и бывший капитан московского "Динамо" Матье Вальбуэна, и клуб смог забить три ответных мяча к 67-й минуте. Вальбуэна стал автором одной из голевых передач.

90 минут в составе "Фенербахче" отыграл экс-защитник "Зенита" Мартин Шкртел, а игрок сборной России Роман Нойштедтер остался в запасе. Напомним, что на прошлой неделе команда вылетела из Лиги Европы, уступив по сумме двух встреч "Зениту" (1:0, 1:3).

В составе "Бешикташа" на 64-й минуте при счете 3:2 вышел экс-игрок ЦСКА Джанер Эркин.

В таблице чемпионата Турции "Бешикташ" идет на третьем месте, в 11 очках от "Истанбула" и в 5 - от "Галатасарая", "Фенербахче" занимает 14-ю строчку, на 1 очко опережая зону вылета.

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23-й тур

"Бешикташ" - "Фенербахче" - 3:3 (3:0)

Голы: Генюл, 10 (1:0). Йылмаз, 18 - с пенальти (2:0). Йылмаз, 45+2 (3:0). Зайц, 55 (3:1). Чифтпынар, 61 (3:2). Калдырым, 67 (3:3).