Феллаини, заболевший коронавирусом, выписан из китайской больницы

Полузащитник «Шаньдун Лунэн» Маруан Феллаини, который заразился коронавирусом, выписан из больницы, сообщает AP. Теперь он должен соблюдать 14-дневный карантин.

Экс-футболист сборной Бельгии и «Манчестер Юнайтед» 22 марта сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус. Игрок провел три недели в одной из больниц китайского города Цзинань.

Китай стал первой страной в мире, где распространилась эпидемия коронавируса. По последним данным, в Китае насчитывается 82 249 заболевших.