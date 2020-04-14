Феллаини, заболевший коронавирусом, выписан из китайской больницы
11:39
Полузащитник «Шаньдун Лунэн» Маруан Феллаини, который заразился коронавирусом, выписан из больницы, сообщает AP. Теперь он должен соблюдать 14-дневный карантин.
Экс-футболист сборной Бельгии и «Манчестер Юнайтед» 22 марта сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус. Игрок провел три недели в одной из больниц китайского города Цзинань.
Китай стал первой страной в мире, где распространилась эпидемия коронавируса. По последним данным, в Китае насчитывается 82 249 заболевших.
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