Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

Феллаини, заболевший коронавирусом, выписан из китайской больницы

11:39
Маруан Феллаини. Фото Instagram.
Маруан Феллаини. Фото Instagram.
Теги:

Полузащитник «Шаньдун Лунэн» Маруан Феллаини, который заразился коронавирусом, выписан из больницы, сообщает AP. Теперь он должен соблюдать 14-дневный карантин.

Экс-футболист сборной Бельгии и «Манчестер Юнайтед» 22 марта сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус. Игрок провел три недели в одной из больниц китайского города Цзинань.

Китай стал первой страной в мире, где распространилась эпидемия коронавируса. По последним данным, в Китае насчитывается 82 249 заболевших.

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир