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Феллаини показал, как тренируется в больничной палате

19:57
Маруан Феллаини. Фото Instagram.
Маруан Феллаини. Фото Instagram.
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Полузащитник «Шаньдун Лунэн» Маруан Феллаини, который заразился коронавирусом, находится в больнице. Но болезнь не мешает ему продолжать тренироваться.

Футболист в Instagram выложил видео, как выполняет упражнения, находясь в больничной палате.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 537 808 человек. Умерших — 24127, выздоровевших — 123 312. В России на данный момент 1036 случаев заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.

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