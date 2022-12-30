Феликс Санчес покинул пост главного тренера сборной Катара

Пресс-служба Футбольной ассоциации Катара сообщила о том, что Феликс Санчес покинул пост главного тренера сборной страны.

«Мы провели вместе несколько замечательных лет, наполненных множеством невероятных моментов, которые навсегда останутся в истории катарского футбола. Спасибо за все, мистер Санчес!» — говорится в сообщении.

Санчес возглавлял национальную команду Катара с 2017 года. Срок соглашения 47-летнего испанца истекал 31 декабря 2022 года. Стороны решили не продлевать контракт.

Под руководством специалиста сборная Катара стала обладателем Кубка Азии в 2019 году.

На домашнем чемпионате мира-2022 сборная Катара не смогла выйти в плей-офф турнира. Катарцы в группе А уступили Эквадору (0:2), Сенегалу (1:3) и Нидерландам (0:2).