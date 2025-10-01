Федерация футбола Израиля может предложить Хайкину выступать за сборную

Федерация футбола Израиля намерена предложить вратарю «Буде-Глимт» Никите Хайкину выступать за национальную команду, сообщает walla.co.il.

По информации источника, в израильской сборной обеспокоены тем, что два основных голкипера команды: Даниэль Перец, выступающий в аренде из «Баварии» в «Гамбурге», и Омри Глазер из «Црвены Звезды» — не получают игрового времени в своих клубах и находятся в неудовлетворительной форме.

У 30-летнего Хайкина, помимо российского и норвежского, есть израильское гражданство. Голкипер не проводил официальные матчи за основную сборную России.

В сезоне-2024/25 на счету вратаря 45 матчей во всех турнирах, 15 из которых он отыграл на ноль. Вместе с «Буде-Глимт» он дошел до полуфинала Лиги Европы, где норвежская команда уступила «Тоттенхэму» со счетом 1:5.