Федерация футбола Грузии отреагировала на антироссийские акции игроков

Федерация футбола Грузии в своем официальном Фейсбуке отреагировала на антироссийские акции игроков, опубликовав соответствующие фотографии. Ранее игроки и тренеры кутаисского "Торпедо" вышли в черных майках с изображением карты и флага Грузии, а также надписью на английском языке: "Мы из Грузии. И наша страна оккупирована Россией". Аналогичные акции провели тбилисский "Локомотив" и "Рустави".

Напомним, антироссийские демонстрации в Грузии были спровоцированы выступлением депутатов из России в грузинском парламенте в рамках Межпарламентской ассамблеи православия.

Футболисты грузинских клубов вышли на матчи с антироссийскими лозунгами. Подробности