Фатих Терим — о Н'Зонзи: «Его поведение было неуважительным для меня и всех одноклубников»
16:59
Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим прокомментировал отстранение полузащитника Стивена Н'Зонзи.
— Он сделал то, что сделал, и мы приняли его решение, — цитирует Терима Football Italia. - Я могу только сказать вам, что его поведение было не только неуважительным для меня, но и для всех его товарищей по команде. Никто не имеет права делать то, что он сделал.
Ранее Н'Зонзи был отстранен от занятий с основой за «недисциплинированное поведение на тренировке».
30-летний француз перешел в «Галатасарай» в августе этого года из «Ромы» на правах аренды. В текущем сезоне Нзонзи провел 10 матчей в чемпионате Турции и 5 — в Лиге чемпионов.
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