Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим прокомментировал отстранение полузащитника Стивена Н'Зонзи.

— Он сделал то, что сделал, и мы приняли его решение, — цитирует Терима Football Italia. - Я могу только сказать вам, что его поведение было не только неуважительным для меня, но и для всех его товарищей по команде. Никто не имеет права делать то, что он сделал.

Ранее Н'Зонзи был отстранен от занятий с основой за «недисциплинированное поведение на тренировке».

30-летний француз перешел в «Галатасарай» в августе этого года из «Ромы» на правах аренды. В текущем сезоне Нзонзи провел 10 матчей в чемпионате Турции и 5 — в Лиге чемпионов.