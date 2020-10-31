Фарфан продолжит карьеру в перуанской команде
Бывший нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан продолжит карьеру в перуанской команде «Альянсе Лиме», сообщает в Twitter журналист Сильвио Валенсия. Он подпишет контракт с клубом сроком на два года
Фарфан выступал за «Альянс Лиму» с 2001 по 2004 год. Минувшим летом у него истек срок действия контракта с «Локомотивом». В настоящее время 36-летний перуанец имеет статус свободного агента.
В минувшем сезоне перуанец провел за «Локо» три матча и забил один гол, пропустив большую часть сезона из-за травмы.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.