Бывший нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан продолжит карьеру в перуанской команде «Альянсе Лиме», сообщает в Twitter журналист Сильвио Валенсия. Он подпишет контракт с клубом сроком на два года

Фарфан выступал за «Альянс Лиму» с 2001 по 2004 год. Минувшим летом у него истек срок действия контракта с «Локомотивом». В настоящее время 36-летний перуанец имеет статус свободного агента.

В минувшем сезоне перуанец провел за «Локо» три матча и забил один гол, пропустив большую часть сезона из-за травмы.