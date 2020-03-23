Фанаты загребского «Динамо» помогли городу после мощнейшего землетрясения за 140 лет

В столице Хорватии Загребе произошло мощное землетрясение амплитудой 5,3 баллов.

Эти толчки стали самыми мощными в стране за 140 лет. Сообщается, что пострадал один подросток, около 60 домой и сооружений повреждены, в городе проблемы с интернетом и электричеством.

Последствия землетрясения в Загребе. Фото AFP

Последствия землетрясения в Загребе. Фото AFP

Фанатская группировка загребского «Динамо» Bad Blue Boys вместе со спасателям и военными помогли местным жителям и в разборе завалов. В частности, они помогли эвакуировать женщин с новорожденными в эвакуации из пострадавшего роддома.

Последствия землетрясения в Загребе. Фото AFP

Последствия землетрясения в Загребе. Фото AFP

В результате землетрясений также пострадал стадион «Динамо»: были повреждены западная и восточная трибуны и треснули стекла.

Ранее в Хорватии из-за коронавируса было предписано не выходить из дома.