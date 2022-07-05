Фанаты выгнали Риеру с пресс-конференции, на которой его представили в качестве нового тренера «Олимпии»

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Испании Альберт Риера стал главным тренером словенской Любляны.

Однако первая же пресс-конференция испанского специалиста закончилась скандалом. В какой-то момент в помещении появились представители ультрас клуба в балаклавах. Они жестами показали Риере, что ему следует покинуть зал.

Но основная порция критики досталась президенту клуба Адаму Делиусу. Фанаты остались недовольны тем, что клуб уволил Роберта Просинечки.

«Никогда не видел клуба, который позволяет ультрас войти в пресс-центр. Я встал и ушел с пресс-конференции, потому что больше не было спортивных вопросов», — заявил Риера Marca.

Роберт Просинецки возглавлял «Олимпию» с марта этого года. Под его руководством команда заняла третье место по итогам чемпионата.

В мае 2009 года Риера женился на россиянке Юлии Королевой. Свадьба проходила в Омске. У пары трое детей: дочери Алехандра (2008 года рождения) и Валентина (2013 года рождения) и сын Иван (2012 года рождения).