Фанаты «Мальме» надели на статую Ибрагимовича сиденье для унитаза

Статуя шведского нападающего Златана Ибрагимовича подверглась вандализму со стороны фанатов «Мальме», сообщает Expressen.

Болельщики недовольны тем, что 38-летний форвард стал владельцем «Хаммарбю». На статую надели сиденье для унитаза, а голову обмотали мешком для мусора.