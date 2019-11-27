Фанаты «Мальме» надели на статую Ибрагимовича сиденье для унитаза
27 ноября 2019, 20:42
Статуя шведского нападающего Златана Ибрагимовича подверглась вандализму со стороны фанатов «Мальме», сообщает Expressen.
Болельщики недовольны тем, что 38-летний форвард стал владельцем «Хаммарбю». На статую надели сиденье для унитаза, а голову обмотали мешком для мусора.
Fans Malm? bekladden standbeeld van Zlatan Ibrahimovic na nieuws over rol als mede-eigenaar bij Hammarby https://t.co/xZUq93mty6 pic.twitter.com/TXjXiUMSCD— AD.nl/sportwereld (@ADSportwereld) November 27, 2019
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