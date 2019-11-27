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Фанаты «Мальме» надели на статую Ибрагимовича сиденье для унитаза

27 ноября 2019, 20:42
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Статуя шведского нападающего Златана Ибрагимовича подверглась вандализму со стороны фанатов «Мальме», сообщает Expressen.

Болельщики недовольны тем, что 38-летний форвард стал владельцем «Хаммарбю». На статую надели сиденье для унитаза, а голову обмотали мешком для мусора.

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