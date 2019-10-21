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Фанаты «Бока Хуниорс» готовят массовые нападения на болельщиков «Ривер Плейт»

21:38
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Глава департамента безопасности Буэнос-Айреса Марсело Д'Алессандро предупредил болельщиков «Ривер Плейт» о готовящихся провокациях.

— У нас есть информация, что ряд группировок «Бока Хуниорс» готовят массовые провокации и нападения на фанатов «Ривер Плейт», — заявил Д'Алессандро в интервью TyC Sport. — Они жаждут ответа за события годовой давности, когда ультрас «Ривера» напали на автобус с игроками «Боки».

На дерби мы задействуем вертолеты, а также большое количество спецназа и полицейских. Они будут патрулировать как центр города, так и маленькие переулки, где риск нападения увеличивается многократно. Призываю всех к проявлению бдительности и социальной ответственности.

Аргентинское класико пройдет 23 октября в рамках ответного полуфинального матча Копа Либертадорес. В первой игре сильнее оказался «Ривер Плейт» (2:0).

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