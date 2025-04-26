«Фамаликан» сыграл вничью с «Брагой», Злобин остался в запасе

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«Фамаликан» и «Брага» сыграли вничью в матче 31-го тура чемпионата Португалии — 1:1. Игра прошла на стадионе «Мунисипаль де Фамаликан».

Защитник хозяев Юстин Де Хаас на 8-й минуте открыл счет, реализовав пенальти. «Брага» отыгралась на 74-й минуте благодаря автоголу Родригу Эду.

Российский голкипер «Фамаликана» Иван Злобин провел встречу на скамейке запасных.

«Брага» набрала 64 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице. «Фамаликан» идет на 7-й строчке — 44 очка.