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«Фамаликан» сыграл вничью с «Брагой», Злобин остался в запасе

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Фамаликан» и «Брага» сыграли вничью в матче 31-го тура чемпионата Португалии — 1:1. Игра прошла на стадионе «Мунисипаль де Фамаликан».

Защитник хозяев Юстин Де Хаас на 8-й минуте открыл счет, реализовав пенальти. «Брага» отыгралась на 74-й минуте благодаря автоголу Родригу Эду.

Российский голкипер «Фамаликана» Иван Злобин провел встречу на скамейке запасных.

«Брага» набрала 64 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице. «Фамаликан» идет на 7-й строчке — 44 очка.

Португалия. Премьер-лига. 31-й тур.
25 апреля, 00:00. Estadio Municipal 22 de Junho (Вила-Нова-ди-Фамаликан)
Фамаликан
1:1
Брага
Футбол
ФК Брага
ФК Фамаликан
Иван Злобин
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