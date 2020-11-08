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Фалькао зимой покинет «Галатасарай»

17:01
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Нападающий «Галатасарая» Радамель Фалькао в зимнее трансферное окно покинет клуб, сообщает Hurriyet.

По данным источника, 34-летний колумбиец принял решение продолжить карьеру в MLS. Одним из претендентов на форварда является «Интер Майами».

В нынешнем сезоне суперлиги Фалькао провел шесть матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.

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