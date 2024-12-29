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Сегодня, 22:51

Фабио Каннаваро возглавил загребское «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-игрок сборной Италии Фабио Каннаваро стал главным тренером загребского «Динамо», сообщает пресс-служба хорватского клуба.

51-летний специалист приступит к работе на новом месте 3 января. Он сменил в клубе Ненада Бьелицу, который тренировал «Динамо» с сентября этого года.

Последним местом работы Каннаваро был «Удинезе». Итальянец покинул клуб в июне. До этого Каннаваро возглавлял «Беневенто», саудовский «Аль-Наср», а также китайские «Гуанчжоу Эвергранд» и «Тяньцзинь».

Фабио Каннаваро
Футбол
ФК Динамо (Загреб)
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