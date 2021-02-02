Езил дебютировал за «Фенербахче»

Полузащитник «Фенербахче» Месут Езил в матче 23-го тура турецкой суперлиги с «Хатайспором» (2:1) впервые вышел на поле в составе нового клуба.

32-летний немец на 77-й минуте заменил нападающего Маме Тиама. После победы «Фенербахче» с 48 очками увеличил отрыв от «Бешикташа» до 4 баллов.

Езил перешел в «Фенербахче» в январе после досрочного расторжения контракта с «Арсеналом».

Чемпионат Турции

23-й тур

«Хатайспор» — «Фенербахче» — 1:2 (0:1)

Голы: Тиам, 26 (0:1). Биллонг, в свои ворота, 88 (0:2). Бупедза, 90 (1:2).