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Сегодня, 23:24

Эусебио Ди Франческо может стать главным тренером сборной Египта

Иван Шитик
Корреспондент
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Египетская футбольная ассоциация (EFA) уволила Эхаба Галала с поста главного тренера сборной страны.

Сейчас Федерация футбола Египта подыскивает кандидатуру на замену. Среди них часто упоминается кандидатура Эусебио Ди Франческо, который все еще связан контрактом с «Вероной», сообщает ITASportPress.

Ранее Галал заменил Карлуша Кейроша в апреле после того, как египтяне не смогли пробиться на чемпионат мира-2022. Под его руководством команда сыграла всего 3 матча: победа над Гвинеей, а также поражения от Эфиопии и Кореи.

Эусебио Ди Франческо
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