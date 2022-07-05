Эусебио Ди Франческо может стать главным тренером сборной Египта

Египетская футбольная ассоциация (EFA) уволила Эхаба Галала с поста главного тренера сборной страны.

Сейчас Федерация футбола Египта подыскивает кандидатуру на замену. Среди них часто упоминается кандидатура Эусебио Ди Франческо, который все еще связан контрактом с «Вероной», сообщает ITASportPress.

Ранее Галал заменил Карлуша Кейроша в апреле после того, как египтяне не смогли пробиться на чемпионат мира-2022. Под его руководством команда сыграла всего 3 матча: победа над Гвинеей, а также поражения от Эфиопии и Кореи.