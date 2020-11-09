Это'О рассказал о своем состоянии после ДТП

Бывший футболист «Барселоны», «Интера» и «Анжи» Самюэль Это'О рассказал, что не пострадал в аварии, в которую он попал в Камеруне.

Ранее стало известно, что футболист на своем автомобиле столкнулся с автобусом у себя на родине, после чего был доставлен в больницу.

— На пути со свадьбы у меня произошла досадная авария, из-за которой я чуть не забыл все танцевальные движения, выученные днем ранее. Но хочу заверить, что со мной все в полном порядке. Благодаря богу, мы чудесным образом выбрались оттуда невредимыми, — написал камерунец.

Это'О выступал в чемпионате России за «Анжи» с 2011 по 2013 годы, проведя 73 матча во всех турнирах и забив 36 мячей.