Нападающий «Порту» Мусса Марега прокомментировал инцидент во время матча в рамках чемпионата Португалии против «Витории». 28-летний игрок сборной Мали покинул поле, когда в его адрес стали раздаваться расистские кричалки после забитого им гола.

— Ощущения — полное дерьмо. Это огромное унижение, и это реально больно, — приводит слова Мареги RMC Sport. — Все началось еще на предматчевой разминке. Начали несколько человек... И я бы не переживал так, если бы это были 2-3 человека, но весь стадион? Невозможно продолжать играть, когда люди высмеивают твой цвет кожи.

Ранее сообщалось, что руководство «Витории» намерено провести расследование в отношении расистского поведения болельщиков клуба и наказать виновных.